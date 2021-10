Incidente a Colle dell’Oro, il Centro Studi Malfatti: “Il Comune lo affidi a Bandecchi”

TERNI- Abbiamo appreso dai telegiornali dell’infortunio occorso ai due ragazzi che si sono avventurati all’interno del Convento di Colle dell’Oro.

Il nostro Centro Studi sono anni che denuncia lo stato di abbandono dell’immobile, struttura di importanza storica e culturale basti pensare all’orto botanico dell’accademia dei Lincei di Federico Cesi e gli affreschi che erano nel refettorio.



La struttura non avendo avuto negli ultimi tempi nessuna manutenzione si è sempre più deteriorata. Da notare che se anche all’area è vietato l’accesso, lo stato di abbandono e una non opportuna chiusura dell’area ha permesso l’entrata. La nostra ultima proposta era stata quella di dare in uso l’area al Patron della Ternana Bandecchi per realizzare li la clinica.



L’imprenditore avrebbe già iniziato i lavori e oggi non sarebbe successo un nuovo fatto di cronaca a Terni, pertanto esortiamo di nuovo la giunta comunale e il sindaco a proporre a Bandecchi la ristrutturazione dell’immobile per la realizzazione della clinica o iniziare subito opere di recupero dell’immobile, cosa questa complicata viste le finanze municipali.

Centro Studi Malfatti