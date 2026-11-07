Incendio simulato su un treno in galleria: soccorsi ed evacuazione sulla Orte-Falconara

Un principio d’incendio a bordo di un treno regionale, il macchinista e un passeggero intossicati, i viaggiatori da evacuare all’interno di una galleria. È lo scenario dell’esercitazione di protezione civile svolta nella notte tra il 6 e il 7 novembre nella galleria Balduini, lungo la linea ferroviaria Orte-Falconara, tra le stazioni di Baiano di Spoleto e Giuncano.

La simulazione ha messo alla prova la gestione di un’emergenza ferroviaria in galleria. Nello scenario previsto, il convoglio del Regionale di Trenitalia interrompe la corsa a causa di un principio d’incendio. Il capotreno, valutata la situazione, attiva le procedure per soccorrere le due persone intossicate e far evacuare i passeggeri illesi, chiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e del 118.

L’attività è stata pianificata e coordinata dalla Prefettura di Perugia insieme alle società del Gruppo FS. Hanno partecipato i comandi provinciali dei vigili del fuoco di Perugia e Terni, il servizio di emergenza sanitaria 118, il Numero unico di emergenza 112 delle regioni Marche e Umbria, il compartimento della Polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo, le forze dell’ordine, il Comune di Spoleto, la Protezione civile regionale e le organizzazioni di volontariato.

L’obiettivo era verificare la tempestività delle comunicazioni e delle procedure di allarme, il coordinamento tra il personale ferroviario e i soccorritori esterni, le modalità di assistenza sanitaria e di soccorso tecnico urgente. Sotto osservazione anche i tempi d’intervento e l’efficacia dei piani per la gestione delle emergenze.

A livello centrale sono stati inoltre verificati i flussi di comunicazione interni tra le sale operative e le strutture territoriali coinvolte.

L’esercitazione, inserita nel piano annuale delle attività del Gruppo FS Italiane, era stata preceduta da una sessione formativa sui rischi specifici dell’ambiente ferroviario, ospitata dal Comune di Spoleto. Le operazioni si sono concluse senza ripercussioni sulla circolazione dei treni.