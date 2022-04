Incendio in via Filangeri, ricompensa al valore civile per David Rugeri

TERNI – La giunta comunale di Terni questa mattina ha deliberato il conferimento di una ricompensa al valore civile ad un ufficiale della Polizia Locale, il sottotenente David Rugeri, per il suo comportamento coraggioso tenuto quando un incendio distrusse un appartamento in uno stabile di via Filangieri al quartiere Cardeto.

La polizia locale arrivò prima sul posto e il sottotenente Rugeri entrò nel palazzo, nonostante il denso fumo, per aiutare le persone a uscire dai loro appartamenti e per accertarsi che nessuno fosse rimasto all’interno del palazzo. Il suo intervento tempestivo fu efficace tanto che nessuno rimase ferito.