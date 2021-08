Incendio in un bosco di Orvieto, in sicurezza le case vicine

ORVIETO – Due elicotteri dei vigili del fuoco, insieme a due squadre intervenute via terra, sono stati impegnati oggi pomeriggio nelle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo divampato in zona Cannicella, ad Orvieto. Il velivolo regionale Eliumbria ha effettuato oltre una dozzina di lanci ed è supportato da un Drago proveniente da Arezzo.

In base a quanto si apprende le fiamme sono sotto controllo da parte dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza alcune case che si trovano nelle vicinanze. Il rogo ha creato inizialmente apprensione in quanto si è sviluppato piuttosto violentemente e il fumo si è diretto verso la città di Orvieto.