Incendio in galleria a Perugia, distrutto camion che trasportava carta: nessun ferito

PERUGIA – E’ rimasto illeso il conducente del camion che trasportava carta, che si è incendiato nella tarda mattinata di OGGI nella galleria Volumni a Piscille, nei pressi dell’uscita dal tunnel, lungo il raccordo Perugia-A1 che nel tratto Interessato è stato chiuso al traffico.



Per fortuna non sono state coinvolte altre persone. Sul posto, due squadre dei vigili della centrale con tre mezzi e una di corso Cavour.

In serata l’Anas ha comunicato che sarà ripristinata la circolazione in direzione Bettolle sul raccordo Perugia-Bettolle, tra Ponte San Giovanni e Piscille.

Il transito sarà provvisoriamente regolato a senso unico alternato in carreggiata opposta per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione e degli impianti tecnologici del tunnel, danneggiati dall’incendio per un’estensione di circa 50 metri. Al contempo proseguono le attività tecniche per valutare eventuali danni alla struttura.