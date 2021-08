Incendio di Maratta: sinergia tra le forze dell’ordine per domare le fiamme

SABATO 14 Sole prevalente nelle ore mattutine su tutto il territorio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con locali addensamenti. Tempo stabile in serata su tutti i settori della regione.

DOMENICA 15 Tempo in prevalenza stabile nella giornata con sole prevalente nelle ore diurne, possibili isolati fenomeni temporaleschi al pomeriggio lungo i rilievi. Asciutto in serata i cieli sereni su tutti i settori (CENTRO METEO ITALIANO).