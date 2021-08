Incendio di Cesi, recuperati e sequestrati alcuni fumogeni

TERNI – Sarebbe di natura dolosa l’incendio che lo scorso 30 luglio ha mandato in fumo quasi 10 ettari di terreno, la gran parte boscata, a Cesi.

I carabinieri forestali, che indagano sul rogo, hanno recuperato e sequestrato alcuni fumogeni, ritenuti “come causa dell’incendio”.

Sono in corso rilievi tecnici che potranno fornire elementi atti all’identificazione dei responsabili. Dato il perdurare delle alte temperature estive, i militari forestali raccomandano la massima prudenza in tutte le attività all’aperto per scongiurare altri eventi di questo tipo”.