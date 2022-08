Incendio di bosco a Giove, salvati persone nelle case minacciate dal fuoco e animali

GIOVE – Un incendio di bosco e sterpaglie è divampato nel pomeriggio di venerdì nella zona che dal casello dell’A1 di Attigliano sale fino al paese di Giove.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni con tre squadre e l’elicottero antincendio regionale.

I vigili sono a difesa di alcune abitazioni e di un distributore di carburante alle porte del centro abitato. Una squadra ha messo in salvo due persone da una casa in cui i le fiamme avevano distrutto un contatore del gas, che fuoriusciva incendiandosi. Altre squadre stanno salvando animali e mettendo in salvo persone nelle abitazioni minacciate dall’incendio.