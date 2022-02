Incendio alla Ferrocart, restano i divieti nel raggio di 3 chilometri

“Al momento l’attenzione della società è rivolta a garantire il ripristino delle aree in piena sicurezza e a collaborare con le autorità di controllo alle verifiche ambientali necessarie”: a scriverlo, in una nota, è la Ferrocart, l’azienda di recupero e riciclo materiali di Terni dove nella giornata di domenica si è sviluppato l’incendio che ha interessato un’ingente quantità di rifiuti plastici.

Il rogo, spiega la stessa azienda, è divampato “per cause non note”. Nel comunicato Ferrocart conferma che “le operazioni di spegnimento si sono concluse e che nessun dipendente è rimasto coinvolto”. Ingenti i danni provocati dalle fiamme agli impianti della società, dalla quale sono stati acquisiti da parte degli investigatori impegnati nelle indagini sulle cause del rogo i filmati delle videocamere di sorveglianza.

Intanto il sindaco Latini ha firmato la nuova ordinanza che dispone, come preannunciato la riapertura delle scuole in tutto il territorio comunale. Sono invece mantenuti alcuni dei divieti già indicati nella precedente ordinanza nell’area del raggio di 3 chilometri dal luogo dell’incendio: divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei; divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali. L’ordinanza recepisce anche le indicazioni di Usl Umbria 2, servizio igiene e sanità pubblica, sul venir meno del presupposto a mantenere chiuse le finestre delle proprie abitazioni, limitando le uscite all’esterno se non per necessità in ragione del quale si era indicato di provvedere alla chiusura delle scuole.