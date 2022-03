Incendi: c’è una nuova ordinanza che rimodula i divieti sulle nuove risultanze di Arpa e Usl

TERNI – Con una nuova ordinanza, a seguito degli incendi che si sono verificati nelle scorse settimane nella zona di Maratta, il sindaco Leonardo Latini ha rimodulato le aree in cui continuano a vigere alcuni divieti, revocando le precedenti disposizioni.

In particolare attraverso l’ordinanza si dispone che all’interno dell’area riportata in rosso nella foto, è fatto divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; raccolta e consumo di funghi epigei spontanei. Entro il raggio di 5 km dall’impianto Medei (area riportata in giallo) è fatto divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali e coltivati nella medesima area.

L’ordinanza è stata emanata a seguito dei dati emersi e discussi in una nuova riunione dati emersi tra Comune, ARPA, USL Umbria 2 e IZSUM e dell’area individuata dal modello di ricaduta elaborato da ARPA.