In possesso di hashish e cocaina: arrestati due giovanissimi

STRONCONE – Sono stati trovati in possesso di cocaina e hashish e sono stati arrestati. A finire in manette due ragazzi di 18 e 19 anni di origine albanese ma domiciliati a Terni. Devono rispondere di detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A loro i carabinieri della stazione di Stroncone sono arrivati nel corso di un’operazione condotta sotto il coordinamento del Comando compagnia di Terni. I militari, nel corso di una prolungata attività di controllo del flusso veicolare hanno fermato un’utilitaria con a bordo i due. A seguito della perquisizione veicolare e domiciliare sono stati rinvenuti, in totale, 55 grammi di cocaina, gran parte già divisa in dosi, e 48 grammi di hashish (lo stupefacente era verosimilmente destinato ad essere venduto totalmente al dettaglio sulla piazza ternana), nonché un bilancino di precisione e materiale adatto per il confezionamento delle dosi. Tutto ciò che è stato rinvenuto in sede di perquisizione, compresi circa 2000 euro in contanti (presumibile provento dello spaccio), è stato sottoposto a sequestro mentre i due giovani albanesi sono stati arrestati e tradotti in carcere, a Sabbione, dove sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria di Terni.