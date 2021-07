In 200 anticipano l’appuntamento, appello dell’Usl Umbria 2: “Rispettare l’orario del vaccino”

TERNI – Nuovo invito ai cittadini, da parte dell’Azienda Usl Umbria 2, a rispettare l’orario di appuntamento per la somministrazione del vaccino, notificato tramite sms da Umbria Digitale, e dunque a non presentarsi in anticipo ai punti vaccinali.

“Questa regola di comportamento – sottolinea l’azienda sanitaria in una nota – è molto importante per evitare assembramenti, code e disagi ai punti vaccinali territoriali dell’azienda sanitaria”.

Alle 10 di questa mattina all’hub territoriale Casagrande di Terni, si sono presentati infatti circa 200 assistiti prenotati per il pomeriggio. La struttura sanitaria, attiva sette giorni su sette nell’arco di dieci ore giornaliere, è progettata ed organizzata per accogliere senza code agli ingressi 150 assistiti ogni ora, per un totale di 1.500 somministrazioni al giorno.

“Pensare di anticipare autonomamente di mezza giornata l’appuntamento – continua l’Usl Umbria 2 – non è un gesto di rispetto per i cittadini che si presentano puntualmente in orario nella struttura e determina disagi sia agli assistiti che agli operatori sanitari e ai volontari che da mesi svolgono ogni giorno un lavoro prezioso e impegnativo”.



Tutte le strutture esterne di ingresso e di accoglienza alla palestra, dove vengono fatte le vaccinazioni, sono dotate di posti a sedere, che garantiscono il rispetto delle distanze e di grandi ventilatori per rendere più confortevoli i minuti di attesa