‘#iloverun Athletic Terni: per Diego D’Inzillo Carranza quarto posto ai campionati italiani cadetti e nuovo record regionale

Super Diego D’Inzillo Carranza ai campionati italiani Cadetti di Caorle. Il giovane talento dell’#iloverun Athletic Terni si piazza al quarto posto e sigla il nuovo record regionale sui 1200 siepi. Diego che partiva con il 14° tempo, ferma il cronometro sul tempo di 3:26:81 togliendo ben tre secondi al suo precedente primato. Primato che aveva migliorato non più tardi di un mese ai campionati regionali, sigillando la qualificazione per il Trofeo Musacchio di Isernia dove aveva partecipato con la rappresentativa umbra. A Caorle grande prova anche di Giulia Colarieti che si classifica 16° assoluta nei 1000 metri piani con il tempo di 3:14:10. Ma le soddisfazioni per i colori arancio-neri non finiscono qui. Giacomo Grillo si conferma specialista dei 42 chilometri e si toglie la soddisfazione del primo gradino sul podio nella maratona paralimpica a La Coruna. A Terni, invece, si è tenuta la 27° edizione della storica ‘Porta un Amico pianteremo un Albero’ organizzata dall’associazione culturale ambientale sportiva Myricae Terni, gara competitiva e non di 13 chilometri e passeggiata ecologica di 2,7 e 5,25 chilometri. Quattro atleti dell’#iloverun Athletic Terni sul podio al termine della corsa con arrivo al parco di viale Trento. Nella gara competitiva di 13 chilometri primo posto e vittoria per Jean Marc Diomande e seconda piazza per Daniele Chiappini nella gara maschile. Tra le donne affermazione di Tania Palozzi con Fabiola Cardarelli che si piazza terza. Tra i gruppi partecipanti, il più numeroso è stato quello dell’Amatori Podistica Terni seguito dalla Ternana Marathon Club e dal gruppo dell’#iloverun Athletic Terni.