Ilaria Sula, ergastolo a Mark Samson per il femminicidio della studentessa ternana

Ergastolo per Mark Antony Samson, l’ex fidanzato di Ilaria Sula che il 25 marzo 2025 uccise a coltellate la studentessa ternana di 22 anni e ne nascose il corpo in una valigia, abbandonandolo in un dirupo. La sentenza di primo grado è stata pronunciata oggi dalla terza Corte d’assise di Roma, dopo circa tre ore di camera di consiglio.

I giudici hanno accolto la richiesta della procura, riconoscendo le aggravanti della premeditazione, dei futili motivi e della relazione affettiva con la vittima, oltre all’occultamento di cadavere. Samson, reo confesso, non era presente in aula.

Ilaria era nata a Terni e studiava Statistica all’università La Sapienza di Roma. L’omicidio avvenne nell’appartamento in cui Samson viveva con la famiglia, in via Homs, nel quartiere Africano della capitale. Dopo averla colpita, il giovane nascose il corpo in una valigia e lo abbandonò in un dirupo nella zona di Capranica Prenestina. Il ritrovamento avvenne il 2 aprile, dopo giorni di ricerche.

Nel corso del processo la procura ha sostenuto che l’omicidio fosse stato programmato. La difesa ha invece chiesto di escludere le aggravanti e riconoscere le attenuanti generiche, sostenendo che si fosse trattato di un delitto d’impeto.

Alla lettura della sentenza, nell’aula bunker di Rebibbia, erano presenti i genitori di Ilaria, insieme a familiari e amici della ragazza. «È stata fatta giustizia ma l’ergastolo vero ce lo abbiamo noi, io e mia moglie», ha detto il padre, Flamur Sula. La madre Gezime ha rivolto un pensiero alla figlia e un appello al rispetto delle ragazze.

Per la stessa vicenda la madre di Samson aveva già patteggiato una pena di due anni per concorso nell’occultamento del cadavere.