Una sinfonia scritta a quattordici anni, durante il primo viaggio in Italia, e due concerti per violino e orchestra. È il programma di “Il violino di Mozart”, l’appuntamento della 52ª stagione della Filarmonica Umbra in programma domenica 29 novembre alle 17.30 al Teatro Sergio Secci di Terni. Sul palco l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, guidata da Ettore Pellegrino nel doppio ruolo di solista e maestro concertatore.

Il concerto si aprirà con la Sinfonia n. 10 in sol maggiore K. 74, composta nel 1770 e articolata in tre movimenti. Seguiranno il Concerto n. 1 in si bemolle maggiore K. 207 e il Concerto n. 4 in re maggiore K. 218, due pagine giovanili in cui il violino passa dalla cantabilità dei movimenti lenti alla brillantezza dei finali.

Direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Pellegrino si è diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia e si è perfezionato con Salvatore Accardo e Pavel Vernikov. La sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in Europa, America e Asia.

La stagione riprenderà domenica 3 gennaio 2027, sempre alle 17.30, con il recital del pianista Pasquale Iannone, che eseguirà musiche di Beethoven, Chopin e Rachmaninov.

Biglietti e abbonamenti sono in vendita alla biglietteria della Filarmonica Umbra, in corso Tacito 146 a Terni. Informazioni ai numeri 373 7168199 e 340 3424475.