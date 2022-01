Il sindaco di Città di Castello chiede un nuovo punto vaccinale

“Abbiamo già messo a disposizione un ulteriore immobile di proprietà comunale nel quartiere Madonna del Latte che soddisfa i requisiti previsti, per cui chiedo a Regione e Usl Umbria 1 di attivare un nuovo punto vaccinale a Città di Castello, garantendo il personale sanitario necessario”. A dichiararlo è il sindaco Luca Secondi, nel ribadire “l’esigenza di accelerare sulla vaccinazione anti Covid-19”.

“Gli ultimi provvedimenti del governo sull’obbligo vaccinale per la popolazione over 50 non consentono di perdere tempo – chiarisce Secondi – per cui sollecitiamo ancora Regione e Usl Umbria 1 a prendere le decisioni che assicurino una disponibilità di centri vaccinali e di personale sanitario a Città di Castello e in Alta Valle del Tevere adeguata a consentire ai nostri concittadini di ricevere la somministrazione dei sieri anti Covid 19 nel proprio territorio”. Nell’aggiornare la situazione della pandemia a Città di Castello sulla base dei dati della Regione, che oggi registrano 141 nuovi positivi e 29 guariti per un totale di 1.196 tifernati attualmente contagiati, il sindaco ricorda ai cittadini le ultime disposizioni per la gestione dell’emergenza da parte dell’Usl Umbria 1 sulla base della circolare della Regione del 3 gennaio scorso.



Vademecum. I soggetti residenti nel territorio che si trovino in isolamento a seguito di un test antigenico o molecolare positivo (effettuato presso un punto dell’Asl, tramite i medici di medicina generale o i pediatri di libera scelta, nelle farmacie, nelle strutture private) che non siano stati ancora contatti dall’Usl Umbria 1 potranno provvedere in autonomia a rivolgersi al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta per effettuare il tampone di controllo o prenotarlo presso le farmacie o le strutture private accreditate. Il periodo di isolamento dopo il quale è possibile effettuare il tampone è di 7 giorni dopo la positività per i soggetti che hanno ricevuto già la terza dose di vaccino o che abbiano fatto la seconda dose da meno di 120 giorni.

Per i soggetti non vaccinati o che abbiano completato il ciclo delle due dosi da più di 120 giorni il tampone va prenotato dopo 10 giorni dalla positività. I casi positivi sintomatici potranno effettuare il tampone di controllo (a 7 o a 10 giorni) sempre che non abbiano più sintomi da 3 giorni. Nel caso di soggetti in contatto stretto con casi di Covid-19 è necessario rivolgersi al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta nell’eventualità di comparsa dei sintomi, mentre in assenza di sintomi per i vaccinati con dose booster (terza dose), con ciclo vaccinale primario completato da meno di 120 giorni o guariti da infezione da Sars CoV 2 nei 120 giorni precedenti non è prevista quarantena, ma solo un’autosorveglianza di 5 giorni con obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni, senza alcun obbligo di sottoporsi a test per l’uscita dalle restrizioni. Per i vaccinati con ciclo primario completato da più di 120 giorni (e green pass valido) sono previsti 5 giorni di isolamento, mentre per le persone non vaccinate o con ciclo primario incompleto o completato da meno di 14 giorni sono previsti 10 giorni di isolamento: per tutti sarà comunque obbligatorio un test antigenico o molecolare negativo per l’uscita dalle restrizioni, presso il drive through del centro servizi di Cerbara o presso il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta, una farmacia aderente o una struttura privata accreditata e abilitata.