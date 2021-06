Il Pd lancia l’iniziativa “Umbria Cuore Verde d’Europa”

TERNI – Umbria Cuore Verde d’Europa non è solo il titolo dell’iniziativa che il Partito Democratico dell’Umbria ha lanciato oggi, nella giornata mondiale dell’Ambiente, dalla cascata delle Marmore guardando all’Umbria che verrà, ma è una sfida da cogliere con ambizione e visione, un impegno concreto per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e per la transizione ecologica e ambientale.

Da Terni, Tommaso Bori, Fabrizio Bellini e Pierluigi Spinelli, segretario regionale e segretari provinciale e comunale dem, hanno voluto ribadire l’identità ecologista del Pd e rilanciare il suo protagonismo per un futuro più attento a quello che ci sta intorno.

“Lanciamo oggi l’iniziativa Umbria Cuore Verde d’Europa – ha detto Bori – in cui ci impegnano ad adottare per ogni territorio della nostra regione un fiume, un lago, un bosco o un parco e andarlo a pulire insieme a cittadini, volontari e associazioni. Questo è il nostro momento. Non possiamo tornare indietro nel tempo. Ma possiamo coltivare alberi, rendere più verdi le nostre città, rinaturalizzare i nostri giardini, cambiare la nostra dieta e pulire i fiumi e le coste. Siamo la generazione che può fare pace con la natura. Diventiamo attivi, non ansiosi. Siamo audaci, non timidi”.

“Il tema è la qualità degli ecosistemi – ha aggiunto Spinelli – e in questo senso abbiamo scelto di partire da un luogo simbolo, come la Cascata delle Marmore, unico, ricchissimo di biodiversità ed esempio di un intervento dell’uomo che è andato a salvaguardare la ricchezza delle risorse idriche di acqua dolce. Terni, come anche la regione, ha carte in regola per giocare un ruolo da protagonista”. “Stiamo compiendo la rinascita del Partito Democratico – ha sottolineato Bellini – ci stiamo proponendo come presidio politico e di legalità sul territorio, abbiamo energia per tornare ad essere presenti per le nostre comunità. Il tema di oggi è più un dovere che un diritto, quello di lasciare a chi viene dopo progettualità, sostenibilità”.

“La transizione verso l’economia verde – secondo Andrea Terenzi, responsabile Ambiente della segreteria Pd di Terni – richiederà anche nuove figure professionali, con competenze specifiche, e che potranno sfruttare nuove opportunità di mercato. Questo può rappresentare una importante occasione per la crescita occupazionale nella città e della regione, contribuendo in modo fondamentale a migliorare la qualità dell’ambiente e quindi la qualità della vita”. Rle parole di Guterres, segretario generale delle United Narions, i tre, in occasione dell’iniziativa organizzata dal circolo Pd “Enrico Berlinguer” di Collestatte – Torre Orsina, hanno ricordato che “il degrado degli ecosistemi sta già mettendo a rischio il benessere del 40% dell’umanità. Per fortuna la Terra è resiliente: ma ha bisogno del nostro aiuto” e “come Partito Democratico non possiamo sottrarci a questa sfida, ma anzi, come partito che da sempre ha l’ambientalismo tra i suoi principi ispiratori, dobbiamo partecipare da protagonisti alla elaborazione di nuovi piani di sviluppo sostenibile e al processo di transizione ecologica e ambientale. Il Partito Democratico dell’Umbria sarà in prima linea in questa battaglia”.

Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, dunque, il Pd aprirà una campagna di sensibilizzazione rivolta alla comunità umbra e attiverà i circoli territoriali perché si facciano carico di un luogo della loro città da ripulire o da preservare. “Siamo sicuri che troveremo interlocutori attenti e militanti fortemente motivati. La cifra del nostro impegno passa anche dalla capacità di curarci del territorio e di coglierne le peculiarità perché non diventino solo spazi da gestire, ma risorse da valorizzare e luoghi da vivere. E’ solo un punto di partenza per un percorso che vuole guardare lontano, verso un futuro che accolga e adotti nuovi modelli di crescita e di sviluppo eco-compatibili e soprattutto che facciano dell’ambiente e della sua tutela la chiave di una nuova programmazione ambiziosa e lungimirante”.