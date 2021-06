Il liceo Donatelli on air: domani sarà al contest radiofonico nazionale “La voce della radio”

TERNI – Il liceo “R. Donatelli” di Terni l’8 giugno dalle ore 16.00 alle 17.00 parteciperà al contest radiofonico

nazionale promosso da Voicebookradio attraverso il progetto “La voce della radio” per il quale la scuola è

stata selezionata unica in Umbria.



Nei mesi scorsi il gruppo di lavoro di 26 alunni è stato formato dai docenti selezionati dal Liceo Kennedy di

Roma, capofila del percorso formativo, valido anche come Percorso per le Competenze Trasversali (pcto). I

ragazzi hanno acquisito le tante competenze delle figure che lavorano per una radio: dallo speaker al direttore

artistico, dallo station manager al tecnico del suono fino ad arrivare al social media manager e alle competenze

amministrative e direttive necessarie alla creazione di una vera stazione radiofonica sul web.



Ora è il momento della prima prova in diretta. La trasmissione che i ragazzi stanno preparando sarà frizzante

e piena di bella musica ed è stata studiata sulla fascia oraria pomeridiana. Tra una canzone e l’altra si parlerà

di vacanze, di scuola, di Terni e di Oceani…



“Sia i contenuti che la scelta della playlist musicale sono frutto della loro creatività e del confronto reciproco -commenta la prof.ssa Monica Petronio, che insegna Storia e Filosofia nel nostro liceo ed è Tutor del progetto – i due speaker hanno frequentato un corso di dizione e tutto il resto del gruppo è molto motivato e coinvolto.

Davvero la radio, che storicamente è il più vecchio dei media, dimostra ancora grande vitalità: i ragazzi la

ascoltano in varie ore della loro giornata, ne seguono gli aspetti musicali e di informazione. E, da oggi, la fanno

anche!”

Il liceo Donatelli invita tutti a partecipare numerosi l’8 giugno alle 16 su voicebookradio.com: il contest sarà vinto, infatti, dalla scuola che durante la sua trasmissione totalizzerà il numero più alto di ascoltatori sintonizzati.