Il Comune Narni “sconta” la Taric per attività economiche colpite da pandemia

NARNI – Il Comune di Narni ha pubblicato l’avviso per presentare domanda di accesso alle agevolazioni Taric 2021 che prevedono una riduzione sulla parte variabile del 25 per cento. La misura, spiega l’assessore comunale all’ambiente, è studiata per venire incontro ad alcune tipologie di utenza non domestica.

Lo sconto sarà applicato infatti alle utenze rappresentate sia da persone giuridiche che da ditte individuali la cui sede operativa sia situata nel territorio comunale. Possono beneficiarne gli operatori del commercio al dettaglio e quelli economici che abbiano subito chiusure obbligatorie o restrizioni nell’esercizio dell’attività a causa della pandemia da covid-19. Il termine per presentare la domanda di accesso è stato fissato al 28 dicembre.