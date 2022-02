Guida sotto l’effetto della cannabis, in auto anche eroina: ragazza nei guai

Una giovane viterbese è finita nei guai perché sorpresa alla guida dopo aver fumato una canna e con l’eroina in auto. La ragazza è stata fermata ieri pomeriggio nel corso dei controlli dei carabinieri a Baschi. La giovane è stata trovata alla guida della propria autovettura in stato confusionale. La conseguente perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire 2,5 grammi di eroina. Gli accertamenti sanitari, effettuati all’ospedale di Orvieto, hanno consentito di riscontrare la positività alla cannabis. Per tale motivo la ragazza è stata inoltre segnalata alla prefettura di Terni per la violazione connessa al possesso per uso personale.