Guerra in Ucraina, da Assisi appello alla pace. Dal Pd iniziative in tutta l’Umbria

“A chi la sta fomentando e avviando, con conseguenze che possono essere terribili, gridiamo, in nome di Dio, dell’umanità e del buon senso, fermatevi!”: è l’appello della comunità cittadina e di quella ecclesiale di Assisi, “custodi del messaggio di pace di San Francesco e Santa Chiara”.

“Vogliamo farci voce innanzitutto delle vittime che la guerra non la scelgono ma la subiscono e vogliamo farci eco delle parole di Papa Francesco che, rivolgendosi ‘a tutti, credenti e non credenti’, ha richiamato l’insegnamento di Gesù “beati i costruttori di pace'” affermano il vescovo monsignor Domenico Sorrentino, il sindaco Stefania Proietti, il custode del Sacro Convento fra Marco Moroni e altre componenti della Chiesa locale.

“Chiediamo a tutte le forze in campo di rinunciare all’uso della forza e di ritornare al tavolo del dialogo e del negoziato, a ridare la parola alla diplomazia e alla politica che, per sua stessa natura, deve essere sempre al servizio del bene” affermano le comunità di Assisi. “Ci rivolgiamo alle Nazioni unite – si legge in un loro documento congiunto – che nasce proprio per ‘salvare le future generazioni dal flagello della guerra’ affinché torni a esercitare un ruolo centrale in questa crisi. Per riproporre questi valori primari, presso le sedi comunali di Assisi sarà esposta la bandiera della pace: sia un segno per tutti, cittadini, pellegrini e turisti”. La Diocesi, da parte sua, invita i fedeli alla “preghiera costante”.

Intanto i Pd promuove in Regione, nelle province e nei 92 comuni umbri iniziative di condanna dell’invasione russa in Ucraina e in favore di una de-escalation politico militare

“Il Partito Democratico dell’Umbria è impegnato a tutti i livelli, politici e istituzionali, per riaffermare con nettezza che quanto sta avvenendo in Ucraina è inaccettabile. L’uso della forza non può diventare la regola con la quale si definiscono i confini tra gli Stati e gli ambiti di influenza”. E’ quanto dichiara, in una nota, il Segretario regionale del Pd Tommaso Bori.



“La scelta compiuta in questo ore dal presidente russo Putin ci chiama ad un impegno straordinario, civile e democratico – sottolinea Bori – che intendiamo portare all’interno delle istituzioni rappresentative e delle comunità locali”. “A tal fine – precisa – stiamo promuovendo in tutti i 92 Comuni dell’Umbria, nonché nei Consigli provinciali di Perugia e Terni e presso l’Assemblea legislativa regionale, un ordine del giorno congiunto che, a partire da una condanna delle azioni compiute dalla Russia in violazione del diritto internazionale e della sovranità dell’Ucraina, intende esprime piena solidarietà al popolo ucraino attraverso un convinto sostegno allo stato ucraino nella difesa della propria sovranità internazionalmente riconosciuta”.



“Riteniamo fondamentale che proprio dall’Umbria, terra di dialogo e di pace, si muova dal basso un messaggio corale rivolto al Governo – conclude Bori – affinché si avvii quanto prima un’azione coordinata tra Unione Europea e gli altri organismi internazionali di cui l’Italia fa parte, e vengano intraprese tutte le azioni diplomatiche necessarie per garantire una de-escalation politico-militare della situazione e il rispetto del diritto internazionale e della sovranità e indipendenza dell’Ucraina”.