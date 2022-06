Gubbio, furgone tampona auto ferme e finisce contro un camion: un morto e un ferito

GUBBIO- Un uomo è morto in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio lungo la statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”, tra Torre Calzolari e Padule.

La vittima era alla guida di un Fiorino che ha tamponato quattro auto ferme a bordo strada, compresa quella dei carabinieri, poi il mezzo è finito nella carreggiata opposta scontrandosi con un camion,

L’uomo alla guida del Fiorino, un 69enne, della zona, residente a Branca è deceduto mentre una ragazza di 25 anni, rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

La ragazza era a bordo di una delle auto che erano ferme lungo la strada sembra per soccorrere uno degli automobilisti in difficoltà forse per un guasto alla vettura. Anche i carabinieri, che stavano transitando in quel momento, si erano fermati per prestare soccorso.



Il personale Anas è intervenuto per ripristinare la viabilità appena possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto