Guardia di Finanza di Terni, il capitano Matteo Filippo è il nuovo comandante

TERNI – Il capitano Matteo Filippi è il nuovo comandante del gruppo di Terni della guardia di finanza. Subentra al capitano Francesco Esposito chiamato come ufficiale addetto al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino.

La cerimonia di avvicendamento si è svolta questa mattina presso la Caserma “Ten. Franco Petrucci” della Guardia di Finanza di Terni. Il capitano Matteo Filippi, trentacinquenne di origini aquilane, proviene dalla Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila, già comandante della Tenenza di Orvieto dal 2015 al 2017.



Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza del comandante provinciale, con la partecipazione di un’aliquota di ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio alla sede, nonché di una rappresentanza dell’A.N.F.I. di Terni.



Il capitano Francesco Esposito, nel cedere il comando del Gruppo, dopo quattro anni di servizio a Terni, ha inteso ringraziare tutti i militari del Reparto per il costante impegno e per gli importanti risultati di servizio conseguiti, esprimendo a loro ed alle rispettive famiglie i propri sentimenti di stima ed affetto.



Il comandante provinciale, colonnello Livio Petralia, ha ringraziato il capitano Esposito per la leale e fattiva collaborazione, dimostrata nel puntuale svolgimento dei compiti istituzionali, nonché per l’intensa attività svolta durante le varie fasi di emergenza sanitaria, sotto il coordinamento della prefettura e della questura, e in stretta collaborazione con le Istituzioni e con le altre forze di polizia del capoluogo; ha, quindi, formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante del gruppo per il delicato incarico che si appresta ad assumere.