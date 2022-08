Guardea: le fiamme minacciano le case, evacuate 25 persone

GUARDEA – Ancora fiamme oggi a Guardea dove i vigili del fuoco sono stati impegnati con 5 squadre a tutela delle abitazioni minacciate dalle fiamme ma che fortunatamente non hanno avuto problemi.

Intorno alle 17 l’amministrazione comunale ha fatto sapere che la situazione è “di nuovo drammatica. Impegnati tre elicotteri Erickson, in arrivo cnadair. Colle dell’Asinello ed abitazioni private circondate dalle fiamme”.

In serata sempre l’amministrazione guidata da Giampiero Lattanzi ha detto che ”sarà ancora una lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco, Afor e Protezione civile presenti numerosi sul luogo. Gli operatori si stanno adoperando per contenere il fuoco in loc. Marrutana . Se salisse verso la montagna sarebbe una vera catastrofe ecologica. Domattina appena possibile riprenderanno i voli per tentare di domare il fuoco. Ci facciamo portavoce degli addetti allo spegnimento e invitiamo con forza tutti coloro che si recano con le auto sul posto per pura curiosità di evitare farlo. Ritardano e rendono difficili le manovre dei mezzi di soccorso”.

Nel frattempo sono state evacuate 25 persone tra residenti e turisti.