Grave incidente sull’A1: morte due donne, diversi feriti tra cui due gravi

Due donne sono morte oggi pomeriggio in un incidente che si è verificato lungo l’autostrada A1 fra i caselli di Fabro e Chiusi in direzione nord, al chilometro 414 in provincia di Siena. Lo scontro ha coinvolto tre mezzi pesanti e cinque autovetture, una delle quali si è ribaltata.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale di Orvieto l’auto su cui erano le due donne, due 35enni del Lazio, è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su una Grande Punto.

Si è quindi innescato un tamponamento a catena che ha coinvolto altri due autocarri e alcune vetture che erano ferme sulla corsia di sorpasso. Almeno cinque i feriti di cui 2 gravi che sono stati trasportati all’ospedale di Siena in eliambulanza.