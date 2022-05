Giovanni Bruno è il nuovo prefetto di Terni, sostituisce Dario Sensi in pensione da aprile

TERNI – Giovanni Bruno è il nuovo prefetto di Terni. Lo ha stabilito oggi il consiglio dei ministri che ha deliberato il movimento di prefetti. Bruno prende il posto di Emilio Dario Sensi andato in pensione lo scorso primo aprile. Nato a Messina il 18 febbraio 1961 Bruno è stato dal 2017 ad oggi prefetto di Viterbo. Proveniente dal dipartimento dei vigili del fuoco, dove è stato direttore centrale delle risorse umane in passato ha rivestito anche l’incarico di direttore generale della comunicazione elettronica e responsabile dell’ufficio per la sicurezza delle reti delle frodi informatiche. E’ stato prefetto anche di prefetto di Vibo Valentia.