Giornata mondiale del diabete, l’ospedale di Terni in prima linea

TERNI – Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete. Il tema di quest’anno riguarda l’accesso alle cure. In questo periodo caratterizzato dalla pandemia SARS-COV19 si è assistito a una riduzione della presa in carico delle patologie cronico-degenerative incluso il diabete. In tale contesto l’equipe diabetologica dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria” di Terni intende offrire alla popolazione del territorio accessi per “Prima Visita Diabetologica” straordinari al fine di compiere una più tempestiva presa in carico dei dismetabolismi glucidici.

SERVIZIO OFFERTO

È possibile prenotarsi per prime visite diabetologiche presso “Ambulatorio Diabetologia” del professor Giovanni Luca sabato 13 novembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00, inoltre, martedì 16 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e presso “SC Diabetologia e Dietologia Clinica” lunedì 15 dalle ore 13:30 alle ore 15:30, lunedì 22 dalle ore 13:30 alle ore 15:30.

PERCORSO

Prenotazione al CUP del Santa Maria.

Ingresso e uscita attraverso l’ingresso principale dei Poliambulatori o portineria centrale dell’Ospedale.

STRUTTURE COINVOLTE

SSD Andrologia Medica ed Endocrinologia della Riproduzione SC Diabetologia e Dietologia Clinica.

PERSONALE COINVOLTO

SSD Andrologia Medica ed Endocrinologia della Riproduzione (Prof. Giovanni Luca, Dr Massimiliano Cavallo) SC Diabetologia e Dietologia Clinica (Dr.ssa Ilenia Grandone, Dr.ssa Eva Mirri).