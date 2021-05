Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la polizia incontra i ragazzi

TERNI – In occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi, la Polizia di Stato ha realizzato un pieghevole informativo per una campagna di sensibilizzazione rivolta agli adolescenti, un’occasione per ricordare l’importanza di mantenere sempre alta la guardia su un fenomeno particolarmente preoccupante: ragazzi e ragazze che fuggono perché sono impauriti, maltrattati, ingannati.

Questa mattina, nel centro cittadino il personale della questura ternana ha distribuito la brochure illustrativa, insieme a dei segnalibri, ai cittadini e soprattutto ai ragazzi, che si sono intrattenuti volentieri con le poliziotte dell’Ufficio Minori e dell’Ufficio di Gabinetto, per riflettere insieme sul triste fenomeno.

L’iniziativa è finalizzata a fornire un messaggio di speranza alle famiglie, che vivono il dramma della scomparsa di un proprio caro, e a sensibilizzare l’opinione pubblica per garantire che nessun minore scomparso venga dimenticato, facendo sì che non vengano mai interrotte le ricerche, ricordando sempre che il fattore primario nella gestione di un caso di scomparsa è sempre la tempestività e la completezza della denuncia, in modo che le ricerche possano partire immediatame