Gioielleria evade il fisco: la Finanza sequestra orologi, gioielli e conti correnti per 386mila euro

TERNI – Per anni, dal 2015 ad oggi, i legali rappresentanti pro tempore di una gioielleria avrebbero occultato ricavi al fisco per diversi milioni di euro, mediante la presentazione di dichiarazioni infedeli o omettendole totalmente e avrebbero omesso anche il versamento delle imposte sui redditi e l’Iva.

Per questo la procura di Terni ha emesso un decreto di sequestro, eseguito questa mattina dal comando provinciale della guardia di finanza, per un valore di 386mila euro nei confronti di una società a responsabilità limitata esercente l’attività di gioielleria, con sede legale a Roma, ma attiva in un’importante piazza di Terni e nelle vie centrali di Orvieto e Viterbo con proprie unità locali.

Oggetto del sequestro sono stati beni e valori in liquidità inclusi gioielli e orologi nei tre punti vendita di Terni, Orvieto e Viterbo per 340mila euro e conti correnti.