Giochi della Chimica: Gabriele Monaldi dell’Itt Allievi-Sangallo primo nella fase regionale

TERNI – Gabriele Monaldi, studente della classe 4ACM, articolazione di Chimica dei Materiali, ha superato

brillantemente la fase regionale dei Giochi della Chimica Categoria C classificandosi al primo

posto. La gara si è svolta sabato 30 aprile 2022 nella modalità online. A tale manifestazione hanno

partecipato i principali Istituti Tecnici della regione Umbria; oltre al successo di Gabriele, l’ITT

“Allievi-Sangallo” gioisce per i traguardi raggiunti da altri cinque studenti del triennio che si sono

classificati tra i primi dieci partecipanti.



I Giochi della Chimica, organizzati dalla Società Chimica Italiana (SCI), è una manifestazione

culturale che ha lo scopo di stimolare tra i giovani l’amore per questa disciplina e anche di

selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali della Chimica.

Il prossimo step previsto per il nostro primo classificato è la fase nazionale che si terrà a Roma il

26-27 di maggio e sarà riservata ai vincitori regionali di ogni categoria.