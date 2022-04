Ginnastica artistica femminile, alla palestra Lino Spagnoli il campionato individuale regionale

Grande protagonista la ginnastica artistica femminile, che in Umbria appassiona sempre di più ed è praticata da tantissime atlete in numero costantemente crescente. A Perugia, la palestra “Lino Spagnoli” ha accolto con tutti gli onori il Campionato Individuale regionale di questa specialità, evento organizzato dalla società padrona di casa Braccio Fortebraccio. Una bella giornata di sport e spettacolo, all’insegna della sana competizione e di una ritrovata aggregazione.

Archiviate le prime competizioni tenutesi a Terni, si sono disputate la 3^ prova del Campionato Individuale Gold Allieve e la 2^ prova del Campionato Individuale Silver Allieve, Junior e Senior LB/LC/LC3/LD/LD3/LE/LE3, con le quali è calato il sipario sulle fasi regionali.

Le gare dei livelli Silver LC3, LD3 e LE3 si sono svolte utilizzando i tre attrezzi della femminile (volteggio, trave e corpo libero), mentre le ginnaste dei livelli LB, LC, LD e LE si sono esibite sui quattro attrezzi, cioè anche sulle parallele asimmetriche. Infine le ragazze della categoria Gold, composta da 10 atlete della Braccio Fortebraccio, Centro Judo Ginnastica Tifernate Città di Castello, CLT Terni e Junior Ginnastica Libertas Perugia, hanno eseguito la prova, oltre che con i predetti attrezzi, anche con un quinto attrezzo, la sbarra con i cinghietti.

Per quanto riguarda la Gold Allieve L1, al 1° posto si è piazzata Caterina Bambini (Fortebraccio), seguita da Chiara Massarelli e da Alina Narcisa Popa (entrambe CLT); nella categoria Allieve L2, sul 1° gradino del podio è salita Angelica Cardinali (Fortebraccio) e sul 2° Ginevra Papalini (Junior Libertas); per ciò che concerne le Allieve L3, ha conquistato il 1° posto Rachele Paolantoni (Fortebraccio); infine nelle Allieve L4, 1^ Monica Sofie Aiello (CJG) e 2^ Isabella Meloni (Fortebraccio). Tutti i risultati raggiunti sono stati confermati poi nello stilare le classifiche finali.

Hanno partecipato invece a questa 2^ e ultima tappa del programma Silver ben 111 atlete di 12 società umbre: Albatros Giano dell’Umbria, Braccio Fortebraccio Perugia, CJG Tifernate, CLT Terni, Ginnastica Artistica Foligno, Ginnastica Artistica Ponte San Giovanni, Ginnastica Energy San Giustino, Ginnastica Terni, Gruppo Sportivo Salus Terni, Junior Ginnastica Libertas Perugia, La Fenice Spoleto e Virtus Magione.

Qui di seguito la classifica delle medaglie d’oro:

LB: Allieve 1 Valentina Poltronieri (Fortebraccio), Allieve 2 Camilla Montefalchesi (Ginn. Art. Foligno), Allieve 3 Maria Fiore Evangelisti (Fenice), Allieve 4 Sofia Tiberi (Libertas); Junior 1 Clotilde Papalini (Libertas), Junior 2 Emma Di Pasquale (CLT), Junior 3 Angelica Presciutti (Fortebraccio); Senior 1 Giulia Bacchettini (Fenice) e Senior 2 Laura Maccheroni (Libertas).

LC: Allieve 2 Martina Rugini Marmottini (Fortebraccio), Allieve 3 Linda Patiti (Fortebraccio), Allieve 4 Maya Mariani (Ginn. Terni); Junior 1 Sara Mattioli (CLT), Junior 2 Emma Costanzi (Fenice), Junior 3 Martina Stella Bardani (Libertas) e Senior 1 Maria Concetta Bentivoglio (CLT).

LC3: Allieve 3 Stella Barafani (Virtus), Allieve 4 Anna Testa (Ginn. Art. Ponte S. Giovanni); Junior 1 Matilde Melis Balucani (Virtus), Junior 2 Eleonora Oranelli (Ginn. Terni), Junior 3 Emma Francia (Ginn. Terni); Senior 1 Camilla Caseti (Ginn. Art. Ponte S. Giovanni) e Senior 2 Martina Presciutti (Virtus).

LD: Allieve 3 Matilde Braconi (Virtus), Allieve 4 Veronica Maci (Fortebraccio); Junior 1 Margherita Trippanera (Ginn. Terni), Junior 2 Margherita Cozzari (Ginn. Energy), Junior 3 Eleonora Dentini (Fortebraccio); Senior 1 Lucia Monti (Ginn. Terni) e Senior 2 Sofia Ferrante (Ginn. Terni).

LD3: Junior 2 Anna Federici (CLT); Senior 1 Elena Malici (CLT) e Senior 2 Giada Ugolini (CJG).

LE: Senior 1 Giulia Vinti (CLT).

LE3: Junior 3 Ilaria Michelini (CJG) e Senior 1 Matilde Bondi (CJG).

Anche questa manifestazione si è svolta purtroppo a porte chiuse a causa della pandemia, i numeri di partecipazione stanno sì risalendo, ma sono ancora lontani da quelli pre-Covid, con molte società che si sono trovate in difficoltà, e questo anche ora per le assenze che hanno impedito la preparazione alle gare a molte ginnaste. La società organizzatrice ha comunque offerto un servizio streaming per poter seguire lo stesso le esibizioni.

L’ottima riuscita dell’evento, grazie alle performance delle giovani atlete che hanno dimostrato una buona preparazione tecnica e tanta grinta e determinazione, ha generato una grande soddisfazione in tutti gli addetti ai lavori e nel Presidente Regionale del Comitato dell’Umbria Roberto Settimi.

Considerando il campionato Gold, ora si passerà direttamente alla fase nazionale, con due date a maggio a Fermo nelle Marche e in Campania, mentre il prossimo appuntamento con il campionato Silver sarà a Rimini sempre con la prova nazionale.