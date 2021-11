Gestione di rifiuti non autorizzata: denunciati in tre

I carabinieri della Stazione di Castel del Piano, coadiuvati da personale della Stazione Carabinieri Forestale di Perugia, hanno denunciato tre persone per il reato di gestione di rifiuti non autorizzata.

I militari, nell’ambito dei quotidiani controlli, hanno sorpreso due dei denunciati mentre da un furgone scaricavano materiale ferroso presso un centro di recupero rifiuti, senza aver alcuna autorizzazione per farlo. Per lo stesso reato è stato denunciato anche il responsabile del centro in questione, che ha permesso ai due uomini di operare senza i dovuti controlli.

Nell’ambito dello stesso servizio i carabinieri hanno notato all’interno di centro di recupero uno scooter e insospettiti hanno accertato che del mezzo, solo pochi giorni fa, ne era stato denunciato il furto presso la Stazione carabinieri di Perugia.

Pertanto, hanno denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione un dipendente del centro che aveva in uso il ciclomotore che, successivamente, è stato restituito al proprietario.