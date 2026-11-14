Genitori separati, in Umbria 141 ammessi al sostegno per la casa. Marchetti: «Contributi entro dicembre»

Sono 141 i genitori separati o divorziati umbri ammessi alla prima misura sperimentale di sostegno abitativo promossa dal ministro Matteo Salvini. A renderlo noto è il deputato e segretario della Lega Umbria Riccardo Augusto Marchetti, che annuncia l’erogazione dei contributi entro dicembre.

«Un risultato importante per il nostro territorio, che testimonia l’attenzione della Lega e del Governo verso persone che, dopo una separazione o un divorzio, si trovano spesso ad affrontare nuove difficoltà economiche e la necessità di sostenere il costo di una nuova abitazione», afferma Marchetti.

Secondo i dati riportati nella nota, a livello nazionale i beneficiari ammessi sono 7.402, l’88% dei quali cittadini italiani. Per l’accesso alla misura è stata individuata una soglia di reddito IRPEF fino a 35mila euro, anziché un limite basato sull’ISEE.

«Un criterio che permette di raggiungere anche quella cosiddetta fascia grigia di cittadini che, pur lavorando e percependo un reddito, possono trovarsi in difficoltà nel sostenere le spese per una nuova casa», sottolinea il deputato. «Tutti i contributi saranno erogati entro dicembre».

Marchetti annuncia inoltre un rafforzamento delle risorse a partire dal prossimo anno: dal 2027 il Fondo passerà dagli attuali 20 a 50 milioni di euro.

«Un incremento significativo delle risorse che consentirà di potenziare il sostegno e dare continuità a un intervento importante», commenta il segretario regionale della Lega.

«Ringrazio il ministro Matteo Salvini per aver voluto e promosso questa misura, che riconosce attenzione a una condizione di fragilità sociale spesso sottovalutata», conclude Marchetti.