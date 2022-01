Gare nazionali di scherma: a Terni la seconda prova cadetti di fioretto e sciabola

TERNI – Primo appuntamento dell’ anno per le gare nazionali di scherma con la Seconda Prova Nazionale Cadetti di Fioretto e Sciabola maschile e femminile a Terni.

L’ evento si svolgerà al Palatennistavolo Aldo De Santis dal 14 al 16 gennaio.

Le tre grandi giornate di sport vedranno l’ apertura di venerdì 14 con il fioretto femminile.

Il weekend proseguirà sabato 15 gennaio con il fioretto maschile, per concludersi domenica 16 gennaio con la sciabola maschile e femminile.

La nostra città ed il Circolo Scherma Terni ancora una volta sono stati scelti come sito per l’ ennesima manifestazione nazionale che è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Terni ed la Federazione Italiana Scherma con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni.

Il delegato regionale della Federazione Scherma Dott. Giovanni Marella si esprime riguardo a questo appuntamento:

“È estremamente importante realizzare una manifestazione in questo periodo perché prima di tutto questa emergenza sanitaria è completamente diversa alla precedente sia per l’ avvicendarsi delle normative che cambiano continuamente e sia perché la pandemia ha cambiato volto.

Questo ci impone un attenzione diversa rispetto ad un anno fa. Organizzare eventi è fondamentale per non fermare lo sport e per avere una socialità ordinaria senza però mettere a rischio nessuno. A questo proposito sono certo che il Circolo Scherma terni che si è reso disponibile in questi anni, è assolutamente in grado di organizzare gare regionali e nazionali all’ altezza della situazione, grazie allo staff e all’ esperienza. Dai numeri degli iscritti c’è la consapevolezza di un’ ottima riuscita e la sicurezza che il presidente Alberto Tiberi sia impeccabile come sempre.”

Francesco Tiberi, consigliere del Circolo Scherma Terni è convinto che lo sport è da sempre un mezzo di socializzazione tra le genti, oltre che scuola di vita, in cui si impara il rispetto delle regole e la correttezza nei confronti di se stessi e degli altri.

Continua il progetto Fencing Experience promosso dal Circolo Scherma Terni, finanziato dalla Fondazione Carit è realizzato dalla Jok Produzioni.

Il secondo episodio è stato concepito come un inno alle nuove generazioni, attente osservatrici del presente ed estremamente curiose nei confronti del passato, promuovendo il territorio ternano attraverso lo sguardo dei giovani schermidori, come quello di Chiara Anile e Priscilla Proietti, protagoniste del trailer, che ci conduce ad esplorare luoghi indimenticabili come il castello di Battiferro e Ponte Del Toro lungo il Fiume Nera.

Fencing Experience vuole essere proprio questo : la riscoperta della bellezza, di un mondo immerso tra natura e arte, dove è ancora possibile sognare.