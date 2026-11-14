Fuggono sulla E45 con quasi 1.300 chili di rame rubato alla ferrovia: arrestato un ventenne

Un furgone con 1.290 chilogrammi di cavi ferroviari in rame, un inseguimento per alcuni chilometri sulla E45 e poi la fuga a piedi nelle campagne. I carabinieri di Todi hanno arrestato in flagranza un ventenne senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, per le ipotesi di furto aggravato in concorso e fuga pericolosa. Sono in corso le ricerche degli altri due occupanti del mezzo.

L’intervento è scattato intorno alle 4 di notte, dopo la segnalazione di un veicolo sospetto nel territorio di Marsciano. I militari della Stazione di Todi, affiancati dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno intercettato il furgone bianco con targa inglese lungo la E45, all’altezza di Pantalla.

Alla vista della pattuglia, secondo quanto riferito dai carabinieri, il conducente ha accelerato bruscamente per sottrarsi al controllo, compiendo manovre pericolose per la circolazione. Dopo alcuni chilometri, i tre occupanti hanno abbandonato il furgone a bordo carreggiata e hanno tentato di far perdere le proprie tracce a piedi, nell’oscurità delle campagne circostanti.

I militari li hanno inseguiti, riuscendo a raggiungere e bloccare il ventenne. Gli altri due sono riusciti ad allontanarsi e sono tuttora ricercati.

La perquisizione del mezzo ha permesso di recuperare il carico di rame. Gli accertamenti e il sopralluogo svolto insieme al personale incaricato di Rete ferroviaria italiana, che ha presentato denuncia, hanno consentito di individuare il punto dal quale erano stati asportati i cavi: una tratta attualmente non operativa della Ferrovia Centrale Umbra, nella frazione di Papiano, a Marsciano.

Il furgone e l’intero carico sono stati sottoposti a sequestro penale. Al termine delle formalità, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Spoleto, il ventenne è stato trasferito nel carcere di Spoleto, in attesa dell’udienza di convalida. Proseguono le indagini per identificare gli altri due fuggitivi.