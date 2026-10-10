Frontale a Santa Maria degli Angeli, un uomo rianimato e trasferito in elisoccorso

Due auto si sono scontrate frontalmente oggi in via Protomartiri Francescani, a Santa Maria degli Angeli. Uno degli occupanti, rimasto incosciente, è stato sottoposto alle manovre di rianimazione e poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso del 118.

La squadra dei vigili del fuoco di Assisi è intervenuta alle 15.30. All’arrivo sul posto, due sanitari fuori servizio e un vigile del fuoco in congedo stavano già praticando il massaggio cardiaco alla persona incosciente.

In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, i vigili del fuoco hanno proseguito le manovre di rianimazione con l’ausilio del Dae, il defibrillatore semiautomatico esterno. La persona è stata successivamente trasferita in ospedale mediante elisoccorso.

Non si conoscono le sue attuali condizioni. Da chiarire la dinamica dello scontro.