“Frecciarossa a Orte sospeso per un breve periodo. Regione interessata a potenziare il servizio”

“Molti utenti umbri hanno segnalato l’impossibilità di poter prenotare i biglietti del Freccia Rossa 1000 che da circa un anno esce dalla direttissima alla stazione di Orte per portare in circa tre ore a Milano centinaia di viaggiatori laziali ma anche umbri. Non si tratta di una soppressione, ma di una sospensione del servizio che era stato istituito in via sperimentale e che ora necessita di una definitiva formalizzazione”. È quanto precisa l’assessore ai Trasporti della Regione Umbria, Enrico Melasecche.

“La Regione Umbria – evidenzia -, come per il Freccia Rossa che da Perugia, ferma a Terontola, e raggiunge Arezzo per poi entrare in direttissima a Firenze sempre per Milano e poi Torino, è interessata a che questo servizio venga mantenuto e potenziato. Si tratta, infatti, di un servizio ormai molto amato da un numero consistente di utenti soprattutto della provincia di Terni, Viterbo e Rieti, ma molto interessante anche da Spoleto ed altre città, che trovandosi sul percorso della Ancona-Roma possono salire comodamente sul Regionale Veloce che abbiamo appositamente modulato per la coincidenza della mattina presto ad Orte”.

“Sono aperti canali di interlocuzione sia con la Regione Lazio che con Trenitalia – rende noto l’Assessore – perché il Freccia Rossa venga ripristinato quanto prima in via definitiva e, inoltre, si stanno verificando le condizioni affinché su Orte si possano concretizzare uno sviluppo ulteriore dell’Alta Velocità”.