Fratelli d’Italia: prosegue la raccolta firme, sabato in piazza della Repubblica a Terni

SABATO 5 Tempo stabile al mattino con nuvolosità variabile, piogge sparse al pomeriggio sui settori settentrionali; in serata il tempo sarà asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi.

DOMENICA 6 Ampi spazi di sereno nelle ore diurne su tutto il territorio, possibili locali temporali sui rilievi nel pomeriggio; in serata si attende un peggioramento con piogge diffuse su tutti i settori.

(Centro Meteo Italiano).