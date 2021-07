Forza Italia punta sul territorio e presenta il Progetto Assisi

ASSISI – “Sono passati circa quattro anni da quando Fosco Valorosi, storico e valido coordinatore di Forza Italia, ha passato il testimone. Un nuovo gruppo ha coraggiosamente raccolto una pesante eredità, dando vita al nuovo coordinamento di Forza Italia. Abbiamo lavorato costantemente con entusiasmo e serietà, assistiti dall’allora coordinatore Regionale Catia Polidori, che ringraziamo di cuore per il grande impegno profuso nel territorio Assisano. Quindi il percorso e proseguito, e sta proseguendo, con la guida di Andrea Romizi, Sindaco di Perugia, nominato da oltre un anno, coordinatore Regionale.

Forza Italia si è sempre distinta per essere una realtà moderata, coerente nelle proprie azioni, mostrando una onestà intellettuale ed un senso di responsabilità che nel recente passato ha attratto le forze civiche nate dalla buona volontà di cittadini con a cuore le sorti della nostra città, ma soprattutto che si riconoscono nei nostri valori.

Il passo è stato naturale e fortemente voluto dagli stati generali Romani, sino al consenso del gruppo Comunale. Su queste basi nasce Forza Italia Progetto Assisi.

Una terra, la nostra, già in passato teatro di esperimenti politici sulle convergenze parallele di Morotea memoria. A testimoniare la sacralità del momento la presenza del Presidente Tajani, che il giorno 29 luglio terrà a battesimo la nascita della casa dei moderati; Forza Italia Progetto Assisi. Primo importante test politico le prossime elezioni comunali 2021, verso le quali FI-PA si propone nell’ottica di un vero rinnovamento di ricambio generazionale indispensabile per fornire nuova linfa vitale per essere al passo con i tempi. Non mancherà certo l’esperienza, garantita da una classe politica, con oltre un ventennio di sana amministrazione, a ricoprire il ruolo di padre putativo. Il percorso sin qui fatto, oggi si arricchisce del valore civico, che ancora di più, pone FI-PA come realtà adeguata alla guida della citta di Assisi”

Forza Italia – Progetto Assisi