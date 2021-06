Fontana della mandorla, Michele Rossi: “Sarà un privato a ristrutturarla”

TERNI – Sarà un privato a occuparsi della ristrutturazione della Fontana della Mandorla. Ad annunciarlo il capogruppo di Terni Civica, Michele Rossi.

“Gli appelli dei cittadini e alle mie due interrogazioni (la prima è di più di un anno e mezzo fa) sulla compromessa situazione di fontana della mandorla oggi risponde la generosità di un imprenditore edile, l’amico Sergio Vincioni che ha intenzione di volersi accollare la progettazione e l’esecuzione dei lavori necessari alla ristrutturazione del manufatto provando a coinvolgere anche altri suoi colleghi della Confapi Aniem di Terni – – dice il consigliere Michele Rossi – Ho interessato l’assessorato competente e nei prossimi giorni negli uffici si sottoscriverà un patto di collaborazione con l’amministrazione comunale che porterà all’intervento sull’antico fontanile.



Ancora una volta la sensibilità e l’impegno civico dei nostri concittadini – prosegue Rossi – è per questa nostra città di grande differenza. All’imprenditore va il mio personale ringraziamento e sono certo insieme al mio di tutta la città.

La fontana della mandorla è conosciuta da tutti se non altro perché da quel luogo parte il sentiero per raggiungere la montagna della croce. Quel fontanile come tanti simili era occasione di incontro e di socialità. Lavatoi dove le donne si ritrovavano ed avevano l’occasione di scambiarsi opinioni, notizie e informazioni. Abbeveratoi dove i contadini si incontravano quando vi conducevano gli animali, pubbliche fontane dove ci si riforniva dell’acqua per gli usi domestici.

L’amministrazione – conclude il consigliere comunale – potrebbe accompagnare il restauro con uno studio di approfondimento e diffusione della storia e importanza di questi fontanili e lavatoi di cui è assai ricco il nostro territorio”.