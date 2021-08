Foligno, sul treno senza biglietto: 25enne fatta scendere a fatica e denunciata

FOLIGNO – Una 25enne nigeriana è stata denunciata per minaccia e violenza a pubblico ufficiale, nonché interruzione di pubblico servizio. In particolare, la donna, residente nel comprensorio perugino, una volta salita a bordo di un convoglio in partenza dalla stazione di Perugia, senza il biglietto, alla richiesta del capotreno di scendere, si è aggrappata all’uomo sedendosi.

A Foligno, gli operatori della Polfer, con non poche difficoltà, hanno fatto scendere la 25enne, che con il suo atteggiamento ostile ha causato un ritardo in partenza ed in arrivo del treno e creando turbativa e disagio agli utenti.