Foligno: scippo al Parco, un 15enne finisce nei guai

SABATO 29 Nuvolosità irregolare nel corso della giornata su gran parte della regione, ma con tempo generalmente asciutto; in serata locali piogge interesseranno le zone orientali.

DOMENICA 30 Piogge sparse in mattinata su gran parte del territorio, fenomeni in generale esaurimento nel corso delle ore pomeridiane; in serata il tempo sarà stabile su tutti i settori con ampie schiarite alternate a locali nubi. (Centro Meteo Italiano).