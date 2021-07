Foligno, minacce, estorsioni e rapine ai commercianti: 6 gli indagati, 2 in carcere

FOLIGNO – Polizia e carabinieri di Foligno hanno smantellato un’organizzazione dedita a estorsioni, furti, intimidazioni e minacce ai danni di commercianti, artigiani e contadini della zona. Si tratta di un gruppo composto da 6 persone tra i 20 e 35 anni, di etnia sinti gravitanti nell’area di Sant’Eraclio, raggiunti da altrettante misure cautelari emesse dal gip di Spoleto su richiesta della procura. In particolare due sono stati arrestati mentre per altri tre è scattato l’obbligo di presentazione negli uffici di polizia giudiziaria, per uno dei quali c’è anche il divieto di avvicinamento alle parti offese, mentre un sesto giovane è indagato a piede libero.

Le indagini, partite a giugno dello scorso anno, svolte in sinergia, dai poliziotti del commissariato e dai militari della compagnia carabinieri del posto, hanno portato alla luce una “costante pressione estorsiva”, da parte degli indagati nei confronti di artigiani, contadini o semplici residenti della zona, oltre ad alcune rapine ai danni, per lo più, di commercianti folignati.

Almeno una ventina le vittime e una sessantina gli episodi consumatisi nel tempo. Gli indagati avrebbero fatto spesa nei negozi e colazione nei bar senza pagare, minacciando ritorsioni sui familiari se i commercianti. A un contadino della zona avrebbero rubato un mezzo agricolo salvo poi chiedere dei soldi per la restituzione.

All’inizio “non è stato semplice squarciare il muro di omertà che si era venuto a creare attorno a questi episodi – hanno sottolineato gli inquirenti – La gente aveva paura di ritorsioni. Una volta abbattuto questo muro abbiamo raccolto decine e decine di testimonianze che hanno permesso all’indagine di arrivare a questo epilogo”.