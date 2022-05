Finisce con lo scooter in un canale, morto giovane eugubino

GUBBIO – Finisce con lo scooter in un canale d’acqua adiacente alla sede stradale e muore. L’incidente in cui ha perso la vita un giovane eugubino di 23 anni, è avvenuto in via della Piaggiola.

Sulle cause e le modalità dell’accaduto sono in corso accertamenti. Si tratterebbe comunque di un incidente autonomo.

Giovanni Pierotti, residente a Ponte d’Assi, stava rientrando dalla festa dei Ceri Mezzani quando ha sbandato ed è finito fuori strada. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare. Pierotti era molto conosciuto, giocava con il Basket Gubbio in serie D. Tante le attestazioni di cordoglio giunte alla sua famiglia.