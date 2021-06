Filarmonica Umbra: all’Anfiteatro torna Musica da Ripostiglio

Già ospiti due anni fa dell’Associazione Filarmonica Umbra, mercoledì 16 giugno alle 21 all’Anfiteatro Romano torna il gruppo Musica da Ripostiglio con un programma dedicato alle canzoni degli anni ’30 e ’40.

L’aspirazione del gruppo sarebbe stata quella di arrangiare i brani del cantautore Luca Pirozzi in chiave cameristica, ma visti i tempi che corrono, hanno preferito cambiare tendenza e la loro musica è diventata da “Ripostiglio”.



Una realtà musicale nata dal ventennale sodalizio artistico di Luca Pirozzi e del chitarrista Luca Giacomelli, a cui si sono aggiunti successivamente Raffaele Toninelli al contrabbasso ed Emanuele Pellegrini alla batteria. In questa occasione ci faranno apprezzare musiche dello stesso Pirozzi, cantante del gruppo e capolavori di Celentano, Carosone, Conte. Attraverso pezzi originali piacevoli e coinvolgenti scopriremo tutta l’essenza ironica del gruppo: un vero concerto-spettacolo in cui la musica è condita con l’allegria e la simpatia dei quattro bravissimi musicisti che sanno coinvolgere il pubblico di ogni età. Vi aspettiamo per una serata effervescente!

Tutti i concerti si svolgeranno in piena sicurezza e nel completo rispetto delle misure e norme covid-19.

Biglietti

vendita on line: www.vivaticket.com

Biglietteria del Caos nei giorni da giovedì a domenica dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00

intero: 12,00 €

ridotto oltre 65 anni: 10,00 €

studenti fino a 25 anni: 5,00 €

ridotto soci: 0,50 €