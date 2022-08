Fiera di San Matteo: l’edizione 2022 slitterà a domenica 2 ottobre

TERNI – L’edizione 2022 della tradizionale fiera di San Matteo slitterà a domenica 2 ottobre, lo ha deliberato la giunta comunale. La data della fiera, inizialmente prevista per il 25 settembre, coincide infatti con la giornata dedicata alle elezioni politiche.

La fiera di San Matteo si terrà, come di consueto, lungo via del Centenario, in prossimità della sua sede storica, Campitello. Il Comune di Terni provvederà all’organizzazione e alla predisposizione delle ordinanze per il traffico veicolare.

La Fiera di San Matteo, insieme alla Fiera del Cassero (20 novembre), di Santa Lucia (11 dicembre) e di San Valentino (14 febbraio), fa parte del calendario delle fiere tradizionali della città di Terni.