Festival dei Borghi più belli dell’Umbria, gran finale ad Acquasparta con l’Ensemble Micrologus

ACQUASPARTA – E’ la musica antica dell’Ensemble Micrologus a chiudere la prima edizione delFestival dei Borghi più belli dell’Umbria, la rassegna culturale itinerante che nell’estate 2022 ha toccato otto dei borghi più belli dell’Umbria nelle province sia di Perugia sia di Terni. L’appuntamento è il 10 settembre alle ore 21.00 nel Palazzo Federico Cesi di Acquasparta con “La musica al tempo di Lucrezia Borgia e dell’Orlando Furioso”, concerto gratuito fino ad esaurimento posti. Su palco grandi interpreti come Patrizia Bovi (canto, arpa), Goffredo Degli Esposti (flauti diritti e traversi, flauto e buttafoco) e Gabriele Russo (ribeca, viola) – fondatori nel 1984 dell’Ensemble insieme ad Adolfo Broegg (1961-2006) – ed Enea Sorini (canto, dulcimelo, percussioni), Crawford Young (liuto) e Gianni La Marca (viola da gamba). Sei grandi interpreti di un repertorio di musica rinascimentale fatta di arie per cantar ottave, frottole, strambotti con qualche chanson e madrigale che ci porterà indietro nel tempo, quando nelle corti si ascoltava e si eseguiva la musica più disparata con grande fortuna del genere della frottola grazie all’impronta musicale lasciata da Lucrezia Borgia e ai musicisti legati ad Isabella d’Este, la cifra del al successo musicale dell’Orlando furioso portato in scena dai Micrologus.

In attesa del concerto i visitatori potranno visitare il delizioso borgo di Acquasparta e il suo genius loci rinascimentale dove, animato nei due giorni precedenti dalle Giornate del Convento: l’8 (solo pomeriggio) e 9 settembre (tutto il giorno). Presso l’ex convento di San Francesco, casa della cultura, mostra mercato di piante officinali e convegno di studi internazionali sulla botanica medievale nei conventi. Inoltre presentazione in anteprima del progetto “Strada delle pecore”, la via della transumanza , via turistica permanente tra Acquasparta e Spoleto.