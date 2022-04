Festa dell’atletica: premi per la squadra Cadetti maschile e per il presidente dell’Athletic Terni Leonardo Bordoni

Grande soddisfazione per l’#iloverun Athletic Terni alla Festa dell’atletica umbra che si è svolta alla Sala dei Notari a Perugia. Premiata la squadra Cadetti maschile, seconda classificata nel campionato regionale di categoria 2021, e il presidente Leonardo Bordoni come dirigente dell’anno.

La grande crescita dei tesserati (+70% in un anno) e lo slancio dato all’atletica leggera nel territorio regionale sia con i risultati che attraverso l’organizzazione di due gare nazionali, insieme al ruolo di punto di riferimento per il settore paralimpico, sono le motivazioni con cui è stato assegnato il premio di dirigente dell’anno a Leonardo Bordoni. Una crescita particolarmente evidente nella società ternana che ha chiuso il 2021 a quota 426 tesserati Fidal a cui si devono aggiungere 14 tesserati Fispes, 19 tesserati Fitri, 35 tesserati Libertas. In particolare balza all’occhio il dato dei tesserati Fidal passati dai 250 del 2020 ai 426 del 2021. Una crescita costante che conferma il trend già evidenziato nel 2020, nonostante tutti i problemi legati allo scoppio della pandemia.

Per quanto riguarda i risultati ottenuti nel 2021 vanno citati i titoli ottenuti dal settore lanci paralimpici, la crescita del settore triathlon, nell’atletica la prestigiosa top ten dei campionati di società di corsa. Di particolare rilievo la crescita dei giovani soprattutto per quanto riguarda la rappresentativa Cadetti. Nel 2021 più di 300 le famiglie hanno scelto di dare fiducia all’#iloverun Athletic Terni affidando alla società del presidente Bordoni i rispettivi ragazzi. In quest’ottica i campus estivi hanno permesso di avvicinare tanti bambini all’atletica leggera, grazie soprattutto ad un qualificato gruppo di tecnici e istruttori.