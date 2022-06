Festa dell’Arma: ecco i carabinieri premiati a Terni

Alcune di queste sono state premiate o menzionate nel corso della festa dell’Arma, per il 208° anniversario della fondazione, che si è tenuta lunedì mattina nella caserma di via Radice.

Le operazioni

Di seguito alcune delle attività realizzate dai militari che il comando guidato dal colonnello Davide Milano ha inteso sottolineare: il 29 ottobre 2021 a Stroncone i carabinieri del locale comando stazione e della sezione operativa della Compagnia di Terni hanno sottoposto a fermo un cittadino straniero che aveva ceduto eroina ad un uomo, poi morto per overdose; il 26 febbraio di quest’anno, a Narni, i militari della sezione operativa di Terni hanno arrestato in flagranza tre persone trovate in possesso, nell’auto su cui viaggiavano, di 3,8 chilogrammi di marijuana; lo scorso 9 marzo i carabinieri della sezione operativa di Terni hanno arrestato due cittadini stranieri, ritenuti responsabili di aver ceduto eroina ad una giovane donna che, il 4 novembre del 2021, era finito in overdose ed era stata salvata dagli operatori del 118.

Ecco l’elenco dei premiati