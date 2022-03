Festa del Cross a Trieste, tra i Cadetti grande prova di Diego D’Inzillo Carranza

Si è svolta a Trieste la Festa del Cross 2022, valevole anche campionato italiano per le categorie Assoluti, Allievi e Cadetti. La giornata si è aperta subito nel migliore dei modi con la bellissima prestazione della squadra Cadetti della rappresentativa umbra che ha chiuso al nono posto grazie anche alla grande prova di Diego D’Inzillo Carranza, splendido 31° posto. D’Inzillo ha chiuso la distanza di 3 chilometri con il tempo di 10:18 con una grande rimonta nel finale.

Sempre tra i Cadetti dell’#iloverun Athletic Terni Gabriele Pacelli ha chiuso 101° in 11:03 anche lui in crescendo nella parte conclusiva di gara. Da sottolineare la prestazione di Pacelli, quinto degli umbri, al primo anno in questa categoria. Negli Allievi sui 5 chilometri per l’#iloverun Athletic Terni c’è il 37° posto nella classifica di società con Nicola Porcari 59° in 17:48 al primo anno in categoria. Alberto Menichetti ha chiuso 163° in 19:52 mentre Luca Bordoni si è classificato 174° in 21:29. In gara nel campionato italiano individuale Nicola Porcari ha chiuso 45°.

In gara nel campionato individuale Assoluti sui 10 chilometri 170° posto assoluto e 93° nel campionato italiano per Giulio Angeloni con il tempo di 35:20.